WFP Batı Şeria ve Gazze'deki yardımlarında kesintiye gidecek

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), fon yetersizliği nedeniyle gelecek yıl başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da 27 bin Filistinlinin gıda yardımını kesme kararı aldı. WFP ayrıca Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 165 bin Filistinliye yapacağı gıda yardımında da yüzde 20 kesinti yapacak.

WFP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeterli kaynağın bulunmaması sebebiyle kuruluş, 1 Ocak 2019'dan itibaren Batı Şeria ve Gazze'de ihtiyaç sahibi Filistinlilere yaptığı gıda yardımında kesintiye gitmek zorunda kaldı.

Filistinlileri derinden etkilemesi beklenen karar doğrultusunda WFP, Ocak 2019'dan itibaren Batı Şeria'da 27 bin Filistinliye yaptığı gıda yardımını tamamen kesecek. Kuruluş ayrıca, yeni yıldan itibaren Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 165 bin Filistinliye yapacağı gıda yardımını yüzde 20 oranında azaltacak.

WFP'nin 2019 yılında 360 bin Filistinliye gıda yardımı yapmayı hedeflediği, bu yardımların kesintisiz şekilde yapılabilmesi için kuruluşun 57 milyon dolar fona ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Gerekli fonun bulunamaması halinde WFP'nin ilerleyen tarihlerde yeni kesintilere gitmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Kesintilerin Gazze ve Batı Şeria'da gıda güvenliğine yıkıcı etkisi olabileceğinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Gıda ihtiyacı ve mevcut kaynaklar arasındaki oranın gittikçe açılması sebebiyle WFP'nin bu kesinti kararını almaktan başka çaresi yoktu." ifadesine yer verilerek, uluslararası camiaya yardım çağrısı yapıldı.

- Her üç Filistinliden biri güvenli gıda sıkıntısı çekiyor

WFP'nin açıklamasında Filistin'de güvenli gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı ifade edilirken, her üç Filistinliden birinin gıda sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Gıda güvenliği konusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde daha da vahim bir boyutta olduğu ve Gazze halkının yüzde 70'nin gıda sıkıntısı çektiği kaydedildi.

- ABD Filistin'e yapacağı yardımları kesmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra yardım kozunu bir baskı unsuru olarak kullanması Filistinlileri zorluyor.

Özellikle Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümü için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelenen planı Filistinlilerin müzakereye yanaşmamasına kızan Trump, bu yıl birçok yardımı askıya aldı.

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıkladı.

Trump yönetiminin Filistin'i baskı altına alma çabasının ayak sesleri olan bu adımı 25 Ağustos'ta, Başkan Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılacağı açıklaması takip etti.

Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Trump yönetimi, 31 Ağustos'ta ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı.



