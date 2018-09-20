G. Saray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!

Katar ekibi Al Gharafa'dan yapılan açıklamada, Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği ancak yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollandalı futbolcunun boynunda hafif zedelenme olduğu duyuruldu. Sneijder, beIN Sports'ta Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlamıştı.