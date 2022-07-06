Welington kimdir? Welington nereli kaç yaşında? Welington hangi takımlada oynadı?

Welinton Souza Silva (10 Nisan 1989) stoper mevkiinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Futbola 2007 yılında Brezilya'nın Flamengo takımında başlayan Welinton, aynı takım ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine başladı.

Welinton Souza Silva hangi takımlarda oynadı?

2013 yılında kiralık olarak Rusya Premyer-Liga ekiplerinden Alania Vladikavkaz takımında 10 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 de gol attı. 2014 ve 2015 sezonlarında Coritiba takında kiralık olarak 20 lig maçında forma giydi. 2015 yılında ikinci yurt dışı deneyimini yaşayan Welinton, Katar 1. Ligi takımlarından Umm Salal ile yine kiralık olarak sözleşme imzaladı. Katar'da 24 maçta forma giyen Welinton bu maçlarda 3 de gol atma başarısı gösterdi.

2016 yılında ilk Katar 1. Ligi ekiplerinden El-Hor takımına transfer oldu. 23 maçta forma 1 de gol attı. 24 Temmuz 2017 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile olarak sözleşme imzaladı. Alanyaspor kariyerinde toplamda 81 maçta forma giydi. Bu maçlarda 8 gollük bir katkı sağladı. 20 Ağustos 2020 tarihinde Beşiktaş Fatih Aksoy’u Alanyaspor’a vererek oyuncuyu Beşiktaş’a transfer etti. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş oyuncuya yıllık 800 bin Euro garanti ücret verecek. Beşiktaş ile ilk maçına 25 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan Super League ekiplerinden PAOK takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçına çıktı.