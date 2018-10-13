Avrupa Birliği Komisyonu Başkan adayı Weber'den küstah Türkiye çıkışı: Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağım

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını açıkladı. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hıristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri olan Weber, "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz" dedi.

"Kırmzı çizgi çekmek istiyoruz "

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi. Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin AB üyeliği konsunun üzerine bir "kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

"Türkiye AB'ye üye olamayacak"

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor. Ancak Weber, "Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var" diye konuştu. Alman politikacı, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci (Brexit) konusunda da karamsar olduğunu dile getirdi.

Manfred Weber