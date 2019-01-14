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Weber'den İngiliz milletvekillerine Brexit anlaşması çağrısı

AP'deki Avrupa Halk Partisinin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber: - "Biz, İngiliz meslektaşlarımızı sorumlu davranmaya ve bu anlaşmayı onaylamaya davet ediyoruz, rica ediyoruz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:41
Weber'den İngiliz milletvekillerine Brexit anlaşması çağrısı

BERLİN (AA) - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, İngiliz milletvekillerinin sorumlu davranmaya ve Brexit anlaşmasına onay vermeye çağırdı.

AP'de EPP'nin Meclis Grup Başkanı da olan Weber, Almanya'nın Potsdam kentinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer ile düzenlediği basın toplantısında, 2 yıl boyunca 28 ülkenin Brexit anlaşmasını müzakere ettiğini anımsatarak, "Bu şimdi masada duruyor." dedi.

İngiliz Parlamentosunda yarın Brexit anlaşmasına ilişkin oylama yapılacağını hatırlatan Weber, "Biz, İngiliz meslektaşlarımızı sorumlu davranmaya ve bu anlaşmayı onaylamaya davet ediyoruz, rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Weber, Brexit anlaşmasının 29 Mart sonrası için zor gelişmeleri önlemek için iyi bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Mayısta yapılacak AP seçimlerinin de çok önemli olduğunun altını çizen Weber, "Avrupa fırtınalı bir denizde. Bunu siyasi haritaya baktığımızda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Weber, partisinin AP seçim kampanyasındaki temel mesajının, istikrar ve güvenlik olduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:41
  1. Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber
  2. Brexit
  3. Potsdam

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