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WBAF İstanbul'da toplanacak

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, 18-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak

14 Şubat 2019 Perşembe 11:31
WBAF İstanbul'da toplanacak

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), 17-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

AA’nın "Global İletişim Ortağı" olduğu WBAF, yüzlerce melek yatırımcıyı 18-19 Şubat'ta Swissotel The Bosphorus’ta buluşturacak.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanacak olan bu yılki kongre, 23 ana oturuma ve 110 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacak.

Toplam 82 ülkeden yüzlerce melek yatırımcının ve sermaye piyasalarının ana oyuncularının katılacağı kongrenin ikinci günü Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde pek çok girişimci yatırımcılara sunumlarını gerçekleştirecek.

Bu yılki kongreye, Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), İspanya Yatırım Ajansı (ICEX), Ghana Kalkınma Bakanlığı, Ortadoğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü (MBAN) ve Dünya Bankası IFC SME Finans Forumu güçlü delegasyonlarla katılım sağlıyor.

 

- En geniş katılım Hırvatistan'dan

 

Türkiye’yi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun temsil etmesi beklenen Dünya Melek Yatırım Forumu’na en geniş kapsamlı katılımı ise Hırvatistan sağlıyor.

Hırvatistan’ı bizzat Hırvatistan Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç temsil ediyor. Kongrede bir konuşma da yapacak olan Hırvatistan Devlet Başkanı beraberinde oldukça güçlü bir heyetle WBAF 2019 için İstanbul’a geliyor.

Aralarında Hırvatistan Ekonomi Bakanı, Hırvatistan Zagorje Kalkınma Ajansı paydaşları da olmak üzere 30 kişilik heyetle Hırvatistan, bu yılki kongrenin en önemli ülkelerinden biri.

Kosova’yı ise Kosova’nın dijital ekonomiye geçişinde büyük etkisi olan Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli temsil ediyor. Kosova Parlamento Başkanı’nın heyetinde Kosova İnovasyon Bakanı ve girişimcilikle ilgili birimlerin yetkilileri de bulunuyor.

Makedonya da kongreye Kanunlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Zoran Sapuriç ve beraberindeki heyetle katılıyor.

 

 

- Gana Hükümeti ve WBAF arasında iş birliği anlaşması imzalanacak

 

Afrika’dan ise iki ülke göze çarpıyor. Gana, Kalkınma Bakanı Dr. İbrahim Awal ve beraberindeki heyetle katılım sağlıyor. Kongre sırasında Dünya Melek Yatırım Forumu’nun Afrika Mastır Planı için Gana Hükümeti ve WBAF arasında bir ekonomik iş birliği anlaşması da imzalanacak.

Kongre programında ana oturumların yanı sıra Nasdaq Sohbeti de göze çarpan bir kısım. Dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq’ın Başkan Yardımcısı Carsten Borring, küçük işletmelerin halka açılmalarında takip edilmesi gereken adımları aktaracak.

Pazartesi öğleden sonra Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) "Kuracağınız ortak yatırım fonlarını nasıl modellemelisiniz ki, EIF bu fona kaynak aktarsın?" temalı özel bir masterclass’ı var.

EIF’ın 90 dakikalık bu masterclass’ından sonra Dünya Blockchain Konsorsiyumu’nunun Başkanı Brad Bulent Yasar da 90 dakikalık bir masterclass verecek.

Blockchain tabanlı start up ve işlere yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini vaka çalışmalarıyla aktaracak. Los Angeles’tan 3 kişilik bir ekip bu masterclass’ı vermek üzere İstanbul’a geliyor.

 

- Dünya Mükemmellik Ödülleri’nin resepsiyonu yapılacak

 

Salı günü ise hem girişimcileri hem de yatırımcıları ilgilendiren 6 ayrı workshop var. Monte Carlo Yatırım Fonu Başkanı, Fransa Sophia Business Angels Network Başkanı, Singapur Marketing Holding Başkanı ve pek çok isim bu workshopları vermek üzere 19 Şubat Salı günü Swissotel İstanbul’da hazır bulunacaklar.

Pazartesi akşamı da Dünya Mükemmellik Ödülleri’nin resepsiyon ve gala yemeği yine Swissotel İstanbul’da gerçekleşecek. Geçen yıl Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov’un bizzat katıldığı ödül töreninde bakalım bu yıl hangi uluslararası isimler yerlerini alacaklar.

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:31
  1. İstanbul
  2. Melek Yatırımcı
  3. WBAF

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