0553 313 94 23

"Washington’un Golan kararı işgal ve saldırıyı meşrulaştırıyor"

Sudan Dışişleri Bakanlığı:"Washington’un Golan kararı, uluslararası meşruiyet ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık şekilde ihlal edildiğini göstermekte, işgal ve saldırıyı meşrulaştırmakta ve uluslararası hukukun ilkelerini baltalamaktadır"

27 Mart 2019 Çarşamba 02:31
"Washington’un Golan kararı işgal ve saldırıyı meşrulaştırıyor"

HARTUM (AA) - Sudan, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının işgal ve saldırıyı meşrulaştırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Washington’un Golan kararı, uluslararası meşruiyet ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık şekilde ihlal edildiğini göstermekte, işgal ve saldırıyı meşrulaştırmakta ve uluslararası hukukun ilkelerini baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika’nın tek taraflı kararı sonrası Sudan'ın, Golan Tepeleri'nin yasal statüsü hakkındaki tavrının değişmediği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, barış ve güvenliği tehdit eden, uluslararası meşruiyete açıkça meydan okuyan bu adımı reddetmelidir." ifadelerine yer verildi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 02:31
  1. Golan Tepeleri kararı
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan, ABD mahkemesinin tazminat kararını iptalini memnuniyetle karşıladı
    1. Sudan, ABD mahkemesinin tazminat..
    2. Qualcomm ile Apple arasındaki patent..
    3. Burundi'de Cumhurbaşkanı'nın..
    4. "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"
    5. "Washington’un Golan kararı işgal ve..
    6. Türkiye ile Yemen arasında tarım..
    7. AB heyeti Libya'da Hafter ve..
    8. Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi..
    9. Seyir halindeki otomobile kurşun..
    10. Kısa filmdeki bomba ayrıntı:..
    11. ABD'den Tayland seçimlerine ilişkin..
    12. Güngören’de yarım saat arayla ikinci..
    13. Trump, Stoltenberg ile görüşecek
    14. İki kişinin hayatını kaybettiği..
    15. Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı
    16. Güngören’de mobilya imalathanesinde..
    17. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    18. Yıldırım'dan İstanbullulara müjde..
    19. Almanya'da nevruz kutlaması
    20. Bir tane daha düşüyordu! Boeing 737..
    21. Başkan Yıldırım’dan birlik ve..
    22. CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile..
    23. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    24. Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını..
    25. İskeledeki vinç denize devrildi,..
    26. Malatya’da silahla havaya ateş eden..
    27. Filistinli Adham Hüseyin'in süresiz..
    28. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine..
    29. Malatya’da silahlı kavga
    30. Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?