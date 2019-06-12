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Washington’da Shanahan tartışması sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, halen Savunma Bakanlığı görevine vekalet eden Patrick Shanahan’ın yerine başka bir ismi bakanlığa aday göstermek istediği iddia edildi- Trump’ın, Shanahan yerine Savunma Bakanlığına Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper’i aday gösterme niyetinde olduğu ileri sürüldü- Trump ise iddiaların doğru olmadığını belirtti

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:20
Washington’da Shanahan tartışması sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, halen Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın yerine başka bir ismi aday göstermek istediği iddia edildi.

Amerikan NBC News televizyonu, Avrupa seyahati sırasında Trump'ın en az üç yetkiliye Savunma Bakanlığı için başka bir isim düşünüp düşünmediklerini sorduğunu iddia etti.

Habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey yetkililer, Donald Trump’ın, Shanahan yerine Savunma Bakanlığı için Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper’i aday gösterme niyetinde olduğunu ileri sürdü.

- Trump yalanladı

İddialara yanıt veren Trump ise Shanahan'ın adaylığı konusunda gerekli adımı attığını savunarak, “O iş tamam. Ben (Shanahan'ın) adaylığını Senato'ya haftalar önce yolladım. Şu anda sürecin işlemesi gerekirdi.” ifadesini kullandı.

Ancak Trump’ın bu açıklamasının hemen ardından Amerikan medyası, Senato kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray’ın henüz Shanahan’ın adaylık başvurusunu Senato'ya iletmediği iddiasını yazdı.

Diğer taraftan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), bakanlıkta bakan vekilliği ve müsteşarlık görevlerinde de bulunan Shanahan’ın erişim yetkisiyle ilgili gözden geçirme sürecini henüz tamamlamadığı ortaya çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın, Shanahan‘ın televizyon ve açık oturumlarda yeterince güçlü durmadığı ve kamuya açık ortamlardaki performansından memnun olmadığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray, Shanahan’ın asaleten Savunma Bakanlığı'na aday gösterildiğini açıklamış ve Beyaz Saray yetkilileri Shanahan’ın adaylığının resmi başvurusunun 18 Mayıs’ta Senato’ya gönderileceğini belirtmişti.

ABD’de bakanlık ve üst düzey atamalarda Senato onayı gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:20
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan
  3. Donald Trump

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