Washington Post'tan Suudilere ağır gönderme!

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, sorgu sırasında öldüğünü kabul etmeye hazırlandığı iddiasının doğru çıkması durumunda, sadece suçu işleyenlerin değil, emri verenlerin de sorumlu olacağı vurgulandı.

Washington Post gazetesindeki haberde, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın, sorgu sırasında bazı şeylerin yanlış gitmesinden dolayı öldüğünü kabul etmeye hazırlandığı iddiasının doğru çıkması ihtimaline ilişkin, "Sadece suçu işleyen değil, bu emri veren kişilerin de cezalandırılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

"Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolmasını sorgulayanları susturmak için zorbalık yapmayı denedi." denilen haberde, ABD istihbaratına göre, Kaşıkçı'nın yakalanması talimatının Muhammed bin Selman tarafından verildiği iddia edildi.

Suudi medyasında, Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir yaptırım olması durumunda Suudi Arabistan'ın daha büyük bir eylemle karşılık verebileceğine vurgu yapıldığı aktarılan haberde, Suudi yönetiminin, bu kapsamda petrol tedarikini kısmak, Rusya'dan silah satın almak ve terörle mücadele istihbaratını kesmek gibi adımlar atılabileceği belirtildi.

Suudiler zor duruma düşebilir

Haberde, Suudi Arabistan'ın petrol konusunda yaptırım uygulaması durumunda petrol fiyatlarının geçici olarak artabileceği ancak bu fırsatı değerlendirmek isteyen birçok şirketin boşluğu doldurabileceği kaydedildi.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olmadığı belirtilen haberde, ABD'nin geçen yıl Suudi Arabistan'a göre 7 kat daha fazla petrol ihraç ettiği vurgulandı.

Haberde, geçen yıl Riyad'da imzalanan silah anlaşmasının iptal edilmesi durumunda ise Suudi Arabistan'ın zor duruma düşeceğine dikkat çekildi.

ABD'nin sağladığı askeri mühimmat ve yedek parçaların Rusya tarafından temin edilemeyeceğine işaret edilen haberde, bu durumda Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin zor duruma düşeceği belirtildi.

Haberde, ABD'nin artık eskisi gibi Suudi Arabistan'a ihtiyacı olmadığı, Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı güvenlik desteği olmadan ayakta kalamayacağı ifade edildi.