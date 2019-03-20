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Washington Post'tan kiliselerdeki cinsel istismar mağdurları için adalet çağrısı

Washington Post Yayın Kurulu:- "Eyalet vekilleri, geçmişte ve şu anda (Katolik kiliselerde) cinsel istismar mağduru kişilerin yaşadıklarını mahkemeye taşımaları gerektiği ve buna hakları olduğu mesajını veriyor. Bu konuda hiç kimse ve hiçbir kurum dokunulmaz olmamalıdır"

20 Mart 2019 Çarşamba 22:03
Washington Post'tan kiliselerdeki cinsel istismar mağdurları için adalet çağrısı

NEW YORK (AA) - Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'de Katolik kiliselerdeki cinsel istismar mağdurlarının adaleti hak ettiği çağrısında bulundu.

Gazetenin Yayın Kurulu, "Katolik cinsel istismar mağdurları adaleti hak ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Uzun yıllardır Katolik kiliselerinde cinsel istismar kurbanlarının adalet aramak için önlerinde yasal engeller olduğu belirtilen makalede, bu duvarların yıkılmaya başladığı kaydedildi.

Pensilvanya başta olmak üzere ABD'nin birçok eyaletinde kiliselerde çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarının örtbas edildiği iddialarına ilişkin çarpıcı raporlar yayımlandığına işaret edilen makalede, eyalet vekillerinin, bu tür vakaların bildiriminde zaman kısıtlaması getiren kanunları yenileriyle değiştirmeye başladığı vurgulandı.

Zaman aşımı konusunda birçok eyalette yapılan yasal düzenlemelere örnekler verilen makalede, "Eyalet vekilleri, geçmişte ve şu anda cinsel istismar mağduru kişilerin yaşadıklarını mahkemeye taşımaları gerektiği ve buna hakları olduğu mesajını veriyor. Bu konuda hiç kimse ve hiçbir kurum dokunulmaz olmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

- ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiası

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustosta çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Başsavcının açıklamasının ardından ülkedeki birçok eyaletteki Piskoposluk bölgeleri, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirlenen rahiplerin ismini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:03
  1. cinsel istismar
  2. Katolik Kiliseler
  3. Washington Post

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