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Washington Post'tan 'Kaşıkçı' iddiası: Parçalayıp, asitle erittiler

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:21
Washington Post'tan 'Kaşıkçı' iddiası: Parçalayıp, asitle erittiler

Washington Post'a konuşan ismi gizli tutulan yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti.

Cesedin gömülmesine gerek yoktu

Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda "Kaşıkçı'nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu" diye konuştu. Çarşamba günü soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı ve yok edildi" demişti.

Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerli bir işbirlikçiye' teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Washington Post'a konuşan üst düzey Türk yetkili ise soruşturmayı yürüten ekiple"rin 'yerli işbirlikçi' açıklamasını gerçekçi bulmadıklarını aktardı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:21
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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