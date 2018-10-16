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Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın katleden ekipte olan 7 Suudi vatandaşın pasaportunu paylaştı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarlık yaptığı Washington Post gazetesi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde bulunan 7 Suudi vatandaşının pasaportlarını paylaştı.

16 Ekim 2018 Salı 23:47
Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın katleden ekipte olan 7 Suudi vatandaşın pasaportunu paylaştı!

 yeniakit.com.tr 

Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne yönelik kanıtların bulunduğunu açıklamasının ardından Washington Post'tan önemli bir adım geldi.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda vahşice öldürülen ve parçalara ayrılan Cemal Kaşıkçı'nın da yazarlık yaptığı ABD'li gazete Washington Post, cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 7 Suudi vatandaşının pasaportunu paylaştı.

Pasaporttaki yüz ve isimleri sansürleyen ABD'li gazete, 7 kişinin kimlik bilgilerinin tam doğrulama yapılamadığı için sansürlendiği belirtti.

Türkiye Suudi Konsolosluğu'daki vahşeti ortaya çıkardı! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi müzik eşliğinde parçalandı!

İşte o pasaportlar:

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 23:47
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. Washington Post gazetesi

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