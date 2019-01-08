0553 313 94 23

"Washington İran'a baskıyı iki katına çıkaracak"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:"İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız""Başkan'ın adamlarımızı Suriye'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve DEAŞ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir"- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bölgeyi ilgilendiren konularda derin bir diyalog fırsatı bulduklarını söyledi

08 Ocak 2019 Salı 18:58
"Washington İran'a baskıyı iki katına çıkaracak"

AMMAN (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik baskılarını diplomatik ve ticari alanda iki katına çıkaracaklarını söyledi.

Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Ürdün'ün ABD için bölgesel stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Pompeo, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için Amman'ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti, ülkesinin de Ürdün'ün iç istikrarına taahhüdünü vurguladı.

Pompeo, ziyaretinin öncesinde verdiği İran karşıtı mesajlarını yineleyerek, "Ürdün'ün de aralarında olduğu ABD müttefikleri, İran'ın bölge için oluşturduğu devasa risk konusunda hemfikir. Başkan'ın adamlarımızı Suriye'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve DEAŞ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir." diye konuştu.

ABD'nin İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediğini ifade eden Pompeo, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." dedi.

- "Bölge konularında derin diyalog fırsatı"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de ABD'li mevkidaşının ülkesine "doğru" zamanda önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Pompeo ile bölgeyi ilgilendiren konularda derin bir diyalog fırsatı bulduklarını söyledi.

Filistin-İsrail çekişmesini etraflıca ele aldıklarını vurgulayan Safadi, taraflar arasındaki müzakerelerin dondurulmasının tehlikeli bir durum olduğu ve siyasi çözümlere ilişkin ufukların görülmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye'nin birlik ve istikrarını koruyacak siyasi çözüm yollarını da konuştuklarını aktaran Safadi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda ise karşı taraftan Ürdün sınırlarının korunması garantisini teyit ettiklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Tahran yönetiminin nüfuz politikalarına bir sınır getirmesi ve ülkelerin egemenliklerine saygı duyması gerektiğine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün ardından Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:58
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. pompeo
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vampir dehşeti! Annesini öldürüp kanını emdi
    1. Vampir dehşeti! Annesini öldürüp..
    2. Sinemada bilet mısır tartışmasında son..
    3. Başkan Erdoğan talimat verdi! Millet..
    4. Konya'da yarın okullar tatil mi
    5. Rusya'dan alınacak S-400’ler için ABD..
    6. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    7. Valilik rakamları açıkladı! 6'sı üst..
    8. 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da..
    9. Türk ve Çinli iş insanları İstanbul'da..
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. CHP'li isimden Didem Arslan'a çirkin..
    12. Son dakika! Benzin ve motorine ne..
    13. İran'da kaya büyüklüğünde kaçak altın..
    14. Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç..
    15. "Washington İran'a baskıyı iki katına..
    16. Muş'ta yarın okullar tatil mi 9 Ocak..
    17. Türkiye'de kişi başına kaç kitap..
    18. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    19. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
    20. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'