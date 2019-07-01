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Washington, Hafter'in kaybettiği Giryan'da ele geçirilen Amerikan silahlarını araştırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan ABD menşeli silahları araştırdıklarını belirtti- UMH, Libya'nın Giryan kentinde ele geçirdikleri Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaştı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
Washington, Hafter'in kaybettiği Giryan'da ele geçirilen Amerikan silahlarını araştırıyor

ANKARA (AA) - ABD, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırıyor.

Londra merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD'li Sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadelerini kullandı.

- Hafter güçlerinin çekildiği Giryan kentinde "Javelin" füzeleri

Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, başkenti ele geçirmek için saldırı başlatan Hafter'e bağlı güçlerin harekat ve ikmal noktası olarak kullandığı Giryan kentini geçen hafta ele geçirdi.

UMH, bu bölgeyi ele geçirmesinin ardından Hafter güçlerinin geride bıraktığı silah ve mühimmata ilişkin paylaşımlarda bulundu.

UMH'nin yaptığı paylaşımlar arasında en çok Amerikan silah üreticisi Raytheon and Lockheed Martin'e ait sandıklarda yer alan ileri teknoloji "Javelin" füzeleri dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan bazı mühimmat fotoğraflarında da alıcı taraf olarak Hafter güçlerinin destekçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunun isminin yer aldığı görüldü.

Öte yandan Giryan kentinde ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında Hafter güçlerince kullanılan Çin yapımı top mermilerinin de bulunması dikkati çekti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak geçen hafta, UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
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  2. Giryan
  3. Hafer
  4. Libya

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