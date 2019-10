Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Haley'e sert tepki: PKK'yı Kürt halkıyla bir tutmak...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na düzenleyeceği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin '#TurkeyIsNotOurFriend' (Türkiye bizim dostumuz değil) Hashtagh'i ile bir mesaj paylaşan eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kürtler ile teröristleri bir tutarak skandal ifadeler kullanmıştı:

"We must always have the backs of our allies, if we expect them to have our back. The Kurds were instrumental in our successful fight against ISIS in Syria. Leaving them to die is a big mistake. #TurkeyIsNotOurFriend"

"Müttefiklerimizin arkamızda durmasını istiyorsak biz de onların arkasında durmalıyız. Kürtler, Suriye'de Daeş'e karşı savaşta başarımızdaki en büyük etkendir. Onları ölüme terk etmek büyük bir hatadır." #Türkiyedostumuzdeğildir.

Serdar Kılıç: Esas yanlışlık Kürt halkıyla PKK'yı bir tutmakta

Haley'in ifadelerine tepki gösteren Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, PKK'yı Kürt halkıyla bir tutmak Kürt halkına yapılmış en büyük hakarettir." diyerek, şunları söyledi:

"Turkey and the U.S. had each other’s back for decades, until this time-tested Alliance was damaged by ill-advised policies emanating from misguided individuals. Furthermore, it’s an insult to the Kurdish people to equate them with the PKK. Therein lies the fallacy."

"Türkiye ve ABD, onlarca yıl birbirinin arkasında durdu. Ta ki yanlış yönlendirmeler ve politik tavsiyelerle müttefikliğimiz zarar görene kadar. Dahası PKK'yı Kürt halkıyla bir tutmak Kürtlere yapılmış bir hakarettir. İşte yanlışlık buradadır."