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Warriors hissedarına ceza

- NBA final serisinin 3. maçında Toronto Raptors oyuncusu Lowry'yi iten Golden State Warriors hissedarı Stevens, bir yıl tribün ve 500 bin dolar para cezası aldı

07 Haziran 2019 Cuma 16:24
Warriors hissedarına ceza

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Golden State Warriors hissedarı Mark Stevens'a bir yıl tribün ve 500 bin dolar para cezası verdi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Warriors'ın sahasında 123-109 kaybederek seride 2-1 geriye düştüğü karşılaşmanın bitimine 10 dakika 37 saniye kala Raptors oyun kurucusu Kyle Lowry'yi iten ve hakaret eden Stevens, bir yıl tribüne giremeyecek. Warriors hissedarı Stevens ayrıca ceza olarak 500 bin dolar ödeyecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:24
  1. Basketbol
  2. Golden State Warriors
  3. Mark Stevens
  4. NBA

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