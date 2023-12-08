Wanda Group halka arz öncesinde hisseleri için sürpriz teklif yaptı: yatırımcılara hisse senedi! Girişim sermayesi

Çinli holding Dalian Wanda Group, iştiraki Zhuhai Wanda Commercial Management Group'un halka arz öncesi yatırımcılarına yeni bir hisse ihracı teklifinde bulundu. Bugün yapılan teklif, üç hafta içinde vadesi gelen 30 milyar yuan artı faiz geri ödemelerini yönetmek için gözden geçirilmiş bir stratejinin parçası olarak geliyor. Bu hamle şirkete yaklaşık 100 milyar yuan (1 USD = 7,1568 CNY) değer biçiyor ki bu da 2021'deki fonlama turundaki değerinin yaklaşık yarısı.

Teklif, yatırım firması PAG tarafından yürütülen ve şirketin sahiplik yapısında önemli bir değişikliğe yol açabilecek müzakerelerin bir parçası. Şu anda Zhuhai Wanda'nın %78'inden fazlasını elinde bulunduran Wang Jianlin'in hisseleri çoğunluğun altına düşebilir. Bu yeniden sermayelendirme planı, özellikle yüksek borçlanma maliyetleri ve Çin'in emlak sektöründeki sıkı düzenlemelerle karakterize edilen mevcut zorlu finansal ortamda, şirketin beklenen ilk halka arzı (IPO) için düzenleyici onayı almak için çok önemlidir.

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda uzmanlaşan Zhuhai Wanda, halka açılma konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek Kasım ayı itibariyle beşinci halka arz girişimi için başvuruda bulundu. Ön izahname, aralarında teknoloji devleri Ant Group ve Tencent Holdings'in de bulunduğu etkileyici bir halka arz öncesi yatırımcı listesini ortaya koydu. Bu önemli destekçiler Zhuhai Wanda'nın iş modelini ve piyasadaki olumsuzluklara rağmen büyüme beklentilerini destekliyor.

Nakit geri ödemeleri ertelemek yerine yeni hisse ihraç etme hamlesi, Dalian Wanda Group'un Çin'in emlak piyasasını etkileyen sıkılaşmış finansal koşullara yanıt olarak stratejik bir dönüş yaptığına işaret ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO