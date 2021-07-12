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Biyografi Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri nereli? Wahbi Khazri hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri nereli? Wahbi Khazri hangi takımda oynuyor?

Wahbi Khazri Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? 2021-2021 Süper Lig sezonunu 82 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Ali Koç yeniden güve tazelemesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe transferi son dakika gelişmeleri Sarı- Lacivertliler taraftarı tarafından merak edilirken, Wahbi Khazri ile kadrosuna katmak için girişimlere başlanacağı iddia edildi. Peki Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri nereli? Wahbi Khazri hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 12:03:00 - 2021-07-12 12:12:37
Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri nereli? Wahbi Khazri hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe, Tunuslu futbolcu Wahbi Khazri için transfer girişimlerini başlatacağı öğrenildi. Peki, Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri kimdir? İşte ve hayatı, biyografisi. Wahbi Khazri 8 Şubat 199 Ajaccio doğumludur. Fransız asıllı Tunuslu millî futbolcudur. Şu an Bastia takımının formasını giymektedir. 2009 yılında Bastia takımında profesyonel olan Khazri kariyerindeki ilk maçına 20 Şubat 2009 tarihinde 1-0 kazandıkları maçta Amiens karşısında çıkarken; kariyerindeki ilk golünü ise 13 Mart 2009 tarihinde Montpellier karşısında maçın tek golünü attı.

Wahbi Khazri

Khazri, 2008-09 sezonunda 13 maç yaptı ve 3 gol attı. 2009-10 sezonunda ise 2'si kupa olmak üzere 33 maç yaptı ve 2 gol attı ancak takımı küme düşmekten kurtulamadı. 2010-11 sezonunda takımıyla Championnat National'da mücadele etmeye başlayan Khazri; 41 maç yaptı ve 7 gol atarak takımının tekrar Ligue 2'ye yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 2011-12 sezonunda ise takımının en etkili oyuncularından birisi olmayı başardı. Khazri, Tunus U-20 formasını sadece bir kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca 2009 yılından beri Fransa U-21 kadrosuna da çağrılmaktadır.

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