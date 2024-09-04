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Avrupa Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti
Avrupa

Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti

Yeniakit Publisher
2024-09-04 07:44:00 -
Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti

Sol Parti’den ayrılıp BSW adı altında kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, “Hoş geldin kültürü bitti” dedi. Wagenknecht, Almanya’ya Danimarka modeli istedi

HÜKÜMETİN göç politikasının yanlış olduğunu belirten Sahra Wagenknecht, Danimarka'nın izlediği sert siyasetin doğru olduğunu savundu. Wagenknecht, Danimarka'nın kontrolü ele aldığını belirterek, "Biz de sınırlarımıza hakim olmalıyız" dedi. Wagenknecht, 6 maddelik öneri kataloğu sundu.

BAKAN İSTİFA ETSİN

İÇİŞLERİ Bakanı Nancy Faeser'in istifa etmesini isteyen Wagenknecht, "Kısa bir geçiş döneminin ardından reddedilen sığınmacılardan tüm yardımların geri alınması gerekir. Hükümet, eski Başbakan Merkel'in mülteci politikasından uzaklaşmalı. Hoş geldin kültürü artık sona erdi" dedi.

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