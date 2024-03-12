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Oruç Vuslat, “İyiliğe vesile Ramazan” çağrısıyla Ramazan çalışmalarına başladı
Oruç

Vuslat, “İyiliğe vesile Ramazan” çağrısıyla Ramazan çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:07:00 -
Vuslat, "İyiliğe vesile Ramazan" çağrısıyla Ramazan çalışmalarına başladı

Vuslat, “İyiliğe Vesile Ramazan” sloganıyla Ramazan ayında gerçekleştireceği insani yardım faaliyetleri için çalışmalara başladığını duyurdu. Dernek, Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 4 kıta 20 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşacak.

Yoksulluk, iç savaş ve kuraklık gibi ciddi sorunlarla mücadele eden Afrika ve Asya kıtasındaki muhtelif ülkelerde ve yurt içinde yardım faaliyetlerine 22 yıldır devam eden Vuslat, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da bir dizi yardım faaliyet ve projeleriyle Ramazan’a hazır olduğunu gösteriyor.

Vuslat; Ramazan ayına özel bir ibadet olan fitre ve fidye sadakaları için bağışçıları ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte Ramazan ayında da zekat bağışlarını kabul ettiklerini ve zekatları yetimlere, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtiyor. Derneğin yardım faaliyetlerinde birinci sırayı ise Gazze alıyor.

Dernek daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim’den bugüne kadar Gazze’ye su, yakıt, tıbbi malzeme, hijyen paketi, kumanya, sıcak yemek, çadır ve giyim yardımları ulaştırdıklarına değinmişti. Ramazan ayında da Gazze’deki kardeşlerimiz için iftarlar vereceğini açıklayan dernek, zulüm son bulana dek tüm imkanlarını Gazze için seferber etmeye devam edeceklerini belirtiyor.


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Vuslat, Asya ve Afrika kıtasındaki medrese ve yetimhanelerde de iftar sofraları kuruyor. “30 Yetimhane/Medrese 30 İftar” projesi ile Ramazan’ın her günü medrese ve yetimhanelerde iftar vereceğini açıklayan dernek, yurt içindeki çeşitli medreselere de iftarlık destekler veriyor. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında dağıtım yapacakları kumanya yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayındaki temel gıda eksiklerini gidermeyi hedeflediğini belirtiyor.

Hayırsever bağışçılarının destekleriyle gerçekleştireceği yardımlar ile Ramazan ayını iyiliğe vesile kılarak ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacağını, onlara misafir olacağını ve yetimlerin, öğrencilerin yüzlerinde tebessüm olacağını belirten dernek, Ramazan Bayramı’nda da yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ve yetimler için bayramlık giyim yardımı ve harçlık dağıtımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Sizler de Vuslat Derneği’nin Ramazan ayı çalışmalarına bağışlarınızla destek olabilir, ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarında yer edinebilirsiniz.

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