Vurulduk ey ümmetim uyan artık

Gürhan Gürses

İki milyar Müslüman var tahmini… İki milyar yalnız Müslüman… Siz kılıç kalkanla oynarken rakipleriniz uzaydan sizi seyredip gülüyor. Kendinizi ve mensup olduğunuz dini sizden olmayanlara karşı alaşağı ederseniz, kendinizi vurmuş olursunuz.

Filistin’de, Suriye’de, Afganistan’da, Irak’ta, Yeni Zelanda’da…

Tek tek çoğuz ama beraber eksiğiz.

Düşmanın öfkesi çok, sabrı yok Müslüman olana. Mekân önemli değil; bugün Yeni Zelanda yarın başka bir coğrafya… Ortak olan ise Müslümanın şehit edilmesi… Dünyanın gözü önünde… İsrail tüm kahrıyla mazlum Filistin’e yükleniyor. Suriye yerle bir edildi, kadınları pazar edildi, çocukları kaybedildi. Mısır kuklaların elinde heder oldu, kendi çocuklarını idam ediyor. Arakan diye bir yer kaldı mı bilmiyorum. Doğu Türkistan kendi haline terk edildi.

Vahşet bir ama coğrafya değişik…

Zalimler hep aynı, mazlumlar da…

İki milyar ümmetiz ama herkes suspus… Biz ise susmayacağız. Göğe uzanan şehadet parmağıyla mücadeleye devam edeceğiz. 49 şehit haberi geldi Yeni Zelanda’dan. 49 Müslüman…

Caminin içinde katledildi. Hunharca… Ve eli kanlı örgüt olan BATI, hiçbir şekilde suçlanmayacak. Vurulduk ey ümmetim! Yeter artık bunca uyuduğun!