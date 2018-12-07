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Vurulan köpeğin yardımına üniversiteliler koştu

Bartın'da av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan köpek, üniversite öğrencileri tarafından veterinere ulaştırıldı- Veteriner hekim Tolga Kandıralı: - "Saçmalar çıkarıldı, şu anda genel durumu iyi. Tedavisi devam etmektedir"

07 Aralık 2018 Cuma 20:07
Vurulan köpeğin yardımına üniversiteliler koştu

BARTIN (AA) - Bartın’da, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan köpeğe üniversite öğrencileri yardım eli uzattı.

Alınan bilgilere göre, Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü önünde, öğrenciler tarafından yaralı olduğu fark edilen sokakta yaşayan köpek veterinere götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kan izlerini takip ederek, Fakülte Caddesi’nde oturan M.S'nin bahçesine giren köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığını belirledi.

Karakola götürülen M.S’ye, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ arka ağından silahla yaralanan köpeğin üniversite öğrencileri tarafından kliniğe getirildiğini söyledi.

Saçmaların köpeğin ayağından çıkarıldığını belirten Kandıralı, “Köpeğin şu anda genel durumu iyi. Gereken işlemler yapıldı. Tedavisi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:07
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