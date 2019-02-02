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Vurulan genç ambulansa bindirilirken gülerek şarkı söyledi

İstanbul Sultangazi'de bacağından silahla vurulan genç, ambulansa bindirilirken hem güldü hem de şarkı söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:49
Vurulan genç ambulansa bindirilirken gülerek şarkı söyledi

Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesine dün akşam saat 20.30 sıralarında otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, olay yerinden kaçarken, oto tamirhanesinin sahibi Yakup Derya'nın oğlu 19 yaşındaki Hakan Hamza Derya, bacağından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı. Açılan ateşte seken kurşunlardan biri, iş yerinin önünde bulunan araca, ikisi ise işyerinin içerisinde bulunan boya fırını kapısına isabet etti.

Ambulansa taşınırken güldü ve şarkı söyledi

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Hakan Hamza Derya'yı bir arkadaşı kucaklayarak ambulansa taşıdı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan Derya, hem güldü hem şarkı söyleyerek kendisini vurduğunu söylediği "Ramazan" adlı kişiyi tehdit etti. Hakan Hamza Derya, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralının canı çok yandı, çok bağırdı

Görgü tanıklarından Giray Polat, "Bir beyaz araçtan bir kişi indi, ateş açıp, kaçtılar. Yaralı çocuğun canı çok yandı, çok bağırdı. Çocuğu zor susturdular. Arkadaşları sakinleştirmek için baya bir uğraştı" dedi.

4 el ateş ettiler

Bir başka görgü tanığı ise, "İlk olarak üç kişi burada iş yeri sahibi ile tartıştı, kavga etti. Sonra gittiler. Daha sonra gidenlerden iki kişi araçla 2-3 defa buradan geçti. Sonra araçtaki bir kişi iş yerine 4 el ateş etti" diye konuştu.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:49
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