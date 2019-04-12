Vurmalı Çalgılar Topluluğundan müzik ziyafeti

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından “Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi” düzenlendi.

Konser, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi. Akademisyenler, memurlar ve çeşitli fakültelerin öğrencilerinden oluşan Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Vurmalı Çalgılar Topluluğu, sahnedeki performansıyla dinleyenlerden beğeni aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını dinleyicilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Vurmalı Çalgılar Topluluğu Şefi Selçuk Yüksel, “Bugün darbuka, djembe, bendir, bongo, tumba ve davulun bulunduğu konserde, 55 sanatçımızla sahne aldık. Tangodan Hint tınılarına, 7/8’lik Karadeniz tınılarından 4/4’lük Mozart solfejine kadar geniş bir repertuarla dinleyenlerin karşısına çıktık. Hepimiz çok çalıştık. Bu emeğimizi seyirciyle paylaştığımız için çok mutluyuz. Konserimize gösterilen ilgi de bizi ayrıca mutlu etti” dedi.