Vurdumduymazlığım bu kadarı! Yaptığı şey yüzünden bütün köy karantinaya alındı

Tunceli'de bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının verdiği hayır yemeği sonrası bir köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir şahıs, ölen yakını adına hayır yemeği verdi. Yasak olmasına rağmen verilen bu yemek sonrası sonrası ise köy karantinaya alındı.

İdari para cezası kesildi

Verilen yemeğe katılan 10 kişiye 31 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Tunceli Valiliği, köyün karantina altına alındığını ve hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandığını belirtti.