  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Vurdumduymazlığım bu kadarı! Yaptığı şey yüzünden bütün köy karantinaya alındı
Korona Virüs

Vurdumduymazlığım bu kadarı! Yaptığı şey yüzünden bütün köy karantinaya alındı

Tunceli'de bir koronavirüs hastasının ölen yakını için verdiği hayır yemeği sonrası bütün köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:19:00 -
Vurdumduymazlığım bu kadarı! Yaptığı şey yüzünden bütün köy karantinaya alındı

Tunceli'de bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının verdiği hayır yemeği sonrası bir köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir şahıs, ölen yakını adına hayır yemeği verdi. Yasak olmasına rağmen verilen bu yemek sonrası sonrası ise köy karantinaya alındı.

İdari para cezası kesildi

Verilen yemeğe katılan 10 kişiye 31 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Tunceli Valiliği, köyün karantina altına alındığını ve hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı