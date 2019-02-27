0553 313 94 23

Vurdum duymazlığın bu kadarına da pes

Adıyaman’da, sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs içerisinde 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu otomobili park ettiği yeri unuttu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
Vurdum duymazlığın bu kadarına da pes

Adıyaman’da, sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs içerisinde 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu otomobili park ettiği yeri unuttu. Polisin seferber olduğu olay ile ilgi otomobilin yanına gelen baba çocuğunu almadan geri gitti.



Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde otomobilini park eden Hasan K., 7 yaşındaki T.K. isimli kız çocuğunu otomobil içerisinde bırakarak gitti. Kızına ’Bekle geliyorum’ diyen baba Hasan K., bir daha dönmedi. Çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kız ile ilgilendi. Babasının numarasını bildiğini söyleyen kız çocuğunun verdiği telefon numarası polis ekiplerince arandı. Aranan numaranın bir başkasına ait olduğu çıktı. Araç plakası ile gidilen araştırmalar sonucunda kız çocuğunun babasına ulaşıldı. Yapılan telefon aramaları sonucunda olay yerine gelen baba Hasan K., aracı park ettiği yeri unuttuğunu söyledi. Alkollü olduğu iddia edilen baba çocuğunu almayıp, olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen ağabeyine kızını bırakarak olay yerinden tekrardan ayrıldı. Yaklaşık 5 saat boyunca arabada babasını beklediğini söyleyen T.K., amcasının elini tutarak amcası ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri trafik sigortası bulunmayan otomobili ise çekiciyle oto parka çektirdi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret
    1. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    2. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    3. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    4. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    5. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    6. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    7. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    8. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    9. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    10. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    11. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    12. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    14. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    15. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    16. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    17. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    18. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    19. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    20. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor