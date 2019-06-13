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Vurduğu adamı hastaneye bırakıp kaçtı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı adamı vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçtı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:57
Vurduğu adamı hastaneye bırakıp kaçtı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı adamı vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 423. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda T.D. (44) ile A.K. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., T.D.’yi vurdu. Otomobili ile T.D.’yi Kayseri Devlet Hastanesine getiren A.K., kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan T.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın meydana geldiği yerde polis güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve hastanede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayın ardından kaçan A.K.’yi yakalamak çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:57
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