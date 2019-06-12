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Vural’dan Türk Kızılayının 151. kuruluş yıl dönümü mesajı

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, Kızılay´ın kuruluşunun 151.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:57
Vural’dan Türk Kızılayının 151. kuruluş yıl dönümü mesajı

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, Kızılay´ın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vural, mesajında, Türk Kızılayı´nın dünyanın sayılı yardım kuruluşları arasında olduğunu ve yardımseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.


Vural Türk Kızılayı´nın 151. Yıl dönümü münasebetiyle yayınlamış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, Osmanlı-Rus Savaşı´ndan Kıbrıs Barış Harekatı´na kadar geçen sürede Türkiye´nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan 100 binlerce askerin yardımına koşmuştur. Türk Kızılayı´nın toplumsal dayanışmanın sağlanmasına ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırması gibi önemli görevler üstlenmektedir.


Türk Kızılayı, Balkanlar´dan Orta Asya´ya, Orta Doğu´dan Afrika´ya, Güney Asya´dan Kafkaslar´a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba göstermektedir. Bugün Suriye´de, Irak´ta, Somali´de, Endonezya´da, Yemen´de, Gazze´de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmaya devam etmektedir.


Bu vesileyle Türk Kızılayı´nın 151. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, değerli kurumumuzun gönüllü çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:57
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