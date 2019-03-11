Vural: Adalar’a artık kadın eli değmeli

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Adalar’ın kadınlarının ayağa kalkmasını istiyorum. Biz Adalar’da gençlerin kendilerine bir gelecek bulmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Kadınlara yönelik dikkat çekici bir mesajda bulunan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Kadınların elinin değdiği yer güzelleşir. Asgari bir Türk ailesinde bütün düzeni kuran, evin döngüsünü sağlayan kadındır. Aile arasındaki bütün köprüyü kadın oluşturur. Adalar Belediyesi’nde de erkeklerin yönetimini gördük. Adalar’a artık kadın eli değmeli. Bir de kadınlar yönetsin bakalım, nasıl oluyor. Bir de bunu deneyelim” dedi.

Kadınlar üretime katkı sağlayacak, üreten grubun içinde olacak

Kadınların olaylara daha farklı baktıklarını ifade eden Vural, “Adalar’ın kadınlarının artık ayağa kalkmasını istiyorum. İş imkanları oluşsun, üretime katkı sağlasınlar. Üreten grubun içinde olsunlar. Adalar güzelleşiyor ve bunu biz yapabiliyoruz desinler. Kadınların gücü artık ele almaları gerektiğini düşünüyorum. Evde görünmeyen güç olan kadınların, görünür olmasını istiyorum. Kardeşlerimin bana destek vereceğine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Her Ada’da spor salonu olacak

Adalar’da şu anda gençlerle alakalı bir gelecek planlamanın mümkün olmadığını belirten Vural, konuşmasına “Adalar’da herhangi bir istihdam kaynağı olmadığı, eğitim kalitesinin kötü olduğu için gençlerimiz başka şehirlere gidiyorlar. Gençler yavaş yavaş Ada’yı yalnızlaştırıyor. Bir sonraki nesil burada yaşamadıkça Adalar iyice ıssızlaşmaya başlıyor. Biz Adalar’da gençlerin kendilerine bir gelecek bulmalarını sağlamak istiyoruz. Bir araya gelebilecekleri sosyal ortamlar olsun. Gençler kendi aralarında iletişimi güçlendirirlerse, çok daha başka bir boyuta sahip olurlar. Gençler Adalar’da yaşasın istiyoruz” diyerek son verdi.