İlginç savunma: Vur dediler vurdum, daha öldürecektim ama acıktım!

Savunmasında kendisinin Amerika Birleşik Devletleri ajanı olduğun ileri süren Atılgan Kümür (31), "Bana emir geldi. 'Vur' dediler, vurdum. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım" dedi. Gözaltına alındığında da benzer ifadeler kullanan Kümür'ün, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verilmişti.

Olay, 12 Haziran 2017 günü saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsündeki Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan annesi Hatice Kümür ile birlikte kalan bekar Atılgan Kümür, aralarında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan 4 ayrı eve giderek, husumetli olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca Kümür, son kurbanını öldüremeden, evin dışından ateş ederek ayrıldı. Ardından evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra yeniden kurşun alıp katliamına devam etmek isterken, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

'Evlenmek istiyordum, 'bu deli buna kız vermeyin' diye engel oldular'

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te kalan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, ''Babam öldükten sonra benim, bu akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular'' dedi.

Kurşunları bitince eve dönüp, kahvaltı yapmış

Akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri süren Kümür, olay günü koyunları otlatıp eve uğramadan tüfekle cinayetleri işlemeye başladığını ve kurşunları bittiği içinde eve döndüğünü; acıktığı için annesiyle birlikte kahvaltı yaptığını ve tekrar kurşunları hazırlayıp evden çıkmak isterken gözaltına alındığını söyledi.

'Akıl oyunu' kitabından etkilenmiş

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kömür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim'' dediği öğrenildi.

Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerin olduğu görülen Kömür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atışlarını geliştirmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

''Amerika ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum'

Kendisini sorgulayanlara da "Sen CIA ajanı mısın?" diye soran Kümür'ün, ifadesinde, ''Hayvancılık yapmaktayım aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum'' dedi.

İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını ve tek tek isimlerini sayan Kümür, ''Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16 bana yetki vererek 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdiler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım'' dedi.

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermemiş

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kömür, ''Vurmuş olduğum 5 kişi elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben hiçbirisine konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce küçümseyerek aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni Mehdi olarak tanımlasa da ben kendimi Mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar Mehdi olarak tanımlar'' diye konuştu.

Birkaç kişiyi daha öldürecekmiş, açıkmış

Cinayetleri tasarlayarak işlediğini belirten Kömür, ''Kafamda belirleyerek silahla öldürdüğüm kişilerin evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri değil. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım. Eve döndüm, kahvaltı yaptım. Jandarma beni almasaydı Mustafa Topal ve Mehmet Biçen isimli şahısları da öldürecektim'' dedi.

Kömür, kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirterek, ''Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz'' diye konuştu.

Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kümür, ''Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi'' dedi. Kümür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargılanmasına başlandı

Atılgan Kümür'ün, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Kümür, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı müştekiler ve taraf avukatları da davada hazır bulundu.

'Ben Amerikan ajanıyım'

Duruşmada savunma yapan Atılgan Kümür, ilk ifadelerinde olduğu gibi kendisinin Amerikan ajanı olduğunu ileri sürdü. Kümür, şunları söyledi:

"Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Beni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) sorun. Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. Vur dediler vurdum" dedi.

Kümür, daha önce verdiği ifadelerinin de doğru olduğunu ve kendisine ait olduğunu söyledi. Atılgan Kümür'ün olaydan sonra yapılan sağlık kontrollerinde akıl sağlığı yerinde olduğu yönünde rapor düzenlendi. Kümür, bu raporu kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Yalçın Yılmaz Tokat (45) ise "Öldürülen Mustafa Tokat benim babam olurdu. Olayın nasıl olduğunu görmedim. Atılgan Kümür'den şikayetçiyim." dedi.

Müşteki avukatı Göksel Karagöz ise olayın tasarlayarak yapıldığını söyledi. Karagöz, "Atılgan Kümür olayı tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Ölenlerin yakınlarının durumu çok kötüdür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Atılgan Kümür'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.