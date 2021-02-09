Vuhan’a giden DSÖ ekibi dünyaya beklediği bulguları paylaştı!

Toplantıya, DSÖ'nün gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları uzmanı ve araştırma ekibi başkanı Peter Ben Embarek başkanlık ederken, Embarek'e virüs uzmanı ekip üyesi Marion Koopmans ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanı koronavirüs paneli başkanı Liang Wannian da eşlik ediyor.

Basın toplantısında söz alan Çin sağlık komisyonu sözcüsü, Çin hükümeti ve DSÖ ekibinin koronavirüsün kökenlerine yönelik soruşturmasında sistematik ve kapsamlı bir araştırma yürüttüğünü söyledi. Çin sözcüsü, hükümetin baştan itibaren DSÖ'ye destek verdiğini açıkladı.

Hayvanlar hala tanımlanamadı

Çin'in takım lideri profesör Liang Wannian, yaptığı açıklamada, araştırmacıların, koronavirüsün insanlara bulaşmadan önce hayvanlarda nasıl dolaştığına odaklanması gerektiğini söyledi.

"Pandemiye neden olabilecek bir virüs, insan temasına zaten adapte edilmiş olmalı" diyen Liang, koronavirüsün, Sars-Cov-2'nin hayvansal temasının ardından oluşma ihtimalini doğruladı. Ancak bu bulaşmadaki söz konusu hayvanların yarasalar ve pangolinler olduğunu doğrulamayan Liang, yarasa ve pangolinlerin potansiyel aday olduklarını, ancak onlarda bulunan koronavirüs örneklerinin Sars-Cov-2 ile aynı olmadığını belirtti.

"Vuhan'da başlamamış olabilir"

Prof. Liang, ilk koronavirüs vakalarının Çin'in farklı bölgelerinde görülmüş, ancak rapor edilmemiş olabileceğini, 2019 yılından önce 'koronavirüsün' resmiyet kazanmasından birkaç hafta önce başlamış olabileceğini belirtti.

Koronavirüsün Aralık 2019'dan önce yayıldığına dair kesin bir kanıt olmadığında ısrar eden Liang, Vuhan'daki Huanan gıda pazarının koronavirüsün patlak verdiği yerlerden biri olduğunu, ancak bunun tek yayılım noktası olarak belirlenmesi için yeterli olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olarak Vuhan'a giderek dört hafta boyunca Covid-19'un kaynağına dair araştırma yapan uzmanlar, Çinli meslektaşlarıyla birlikte bulgularını açıklıyor.

Virüsün yarasalardan çıktığına dair işaretler olduğu ancak bunların Vuhan'dan çıktığının kesinleşmediği belirtildi. Sars-Cov-'nin Huanan pazarına nasıl girdiğini belirlemenin henüz mümkün olmadığı söylenirken, soğuk zincir ürünlerinin koronavirüsün yayılmasında rolü olup olmadığını belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"Aralık 2019'dan önce ortaya çıktığına dair kanıt yok"

DSÖ ekibinden Ben Embarek, Vuhan'da yapılan incelemelerin yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak koronavirüse dair karşılaşılan tabloda ciddi bir değişiklik olmadığını , koronavirüsün Aralık 2019'dan önce Vuhan'da ye ada herhangi bir yerde ortaya çıkmış olduğuna dair kanıt bulamadıklarını belirtti. Liang'ın aksine Embarek, koronavirüsün yayılmasında en olası yolun, belli aracılar yoluyla aktarılmış olabileceği ve soğuk zincir ürünleri ticareti yoluyla bulaşma ihtimalinin olduğunu söyledi.