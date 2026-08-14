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Kadın - Aile Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları! İlaç alma kararını yeniden düşün...
Kadın - Aile

Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları! İlaç alma kararını yeniden düşün...

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Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları! İlaç alma kararını yeniden düşün...

Ayaklarda özellikle ayak bileklerinde biriken akışkan zehirli maddeler alanına girer. Peki, Vücuttaki zehirden kurtulmak mümkün mü? İlaç almayın evde basit detoks ile mümkün...

VÜCUTTAKİ ZEHRİ ATMAK İÇİN 1 GECE YETERLİ

Ayaklarda özellikle ayak bileklerinde biriken akışkan zehirli maddeler alanına girer. Bu zehirli maddeleri atabiliriz. Zehirleri atmak için gözetici ped hazırlanır.

Yatmadan önce ağrıyan yerlere bu ped yapıştırılır.

Bir gece ayakta kalır sabaha çıkarılır ve vücuttan zehirli maddeleri atmakta yardımcı olur. Bu pedler ilk olarak Japonya da kullanıldı.
Oturarak çalışan insanlar hareket etmedikleri için ayak bileklerinde akışkan birikir.

EVDE BASİT DETOKS TARİFİ

Malzemeler

Soğan
Sarımsak
Yapışkanlı gazlı bez
Çorap
EVDE DETOKS HAZIRLAMAK İÇİN

1 tane soğan ve 2-3 tane sarımsağı kaba koyun ve ince doğrayın. İnce olmasının sebebi homojen karışım elde etmek.

Başka kaba 2 bardak su koyun ve kaynatın.

Su ılık olduktan sonra sarımsak ve soğanı koyun 10 dakika dinlendirin.

Yapışkanlı gazlı bezin üzerine sürerek tedavi edilir.

Yaptıktan sonra ayağınıza çorap giyin. 1 gece kalacak ve sabah çıkarılacak

 

 

 

 

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