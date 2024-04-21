Vücuttaki ödemi atmak için bu besinler önemli: Savaşmaktan yılmaz! O 3 şey... Gören herkes övgüler dizdi

Herkes daha hafif bir vücudunun olmasını ister. Rahat ve hafif hissetmek psikolojik olarak da büyük bir motivasyon sağlar. Bazı besinler bu hafifliği sağlayıp, ödem ve şişkinliği giderebilmektedir. Su, yoğurt ve salatalık gibi besinler bunların bilinenlerindendir. Vücuttaki ödem ve şişkinlikler ciddi sorunlara sebep olabilir.

Özellikle kadınalrın özel dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunlarını ciddi bir şekilde etkileyen ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları ile tiroit bezi hastalıklarının da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ödeminizi doğal yollar ile de atabilirsiniz. Bunun için ödem attırıcı besinleri bilmekte fayda var.

SALATALIK!

İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

KAYISI

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Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.

EV YOĞURDU!

Marketlerden satın almak yerine evde yaptığınız yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.