Vücuttaki çatlaklar tarihe karışıyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, konu ile ilgili bilgiler verdi.

Uygulama ve ürünlerin menşeinin Brezilya olduğunu söyleyen Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Biz uzun ve meşakkatli yollardan geçerek tüm izinleri alınmış şekilde striort ve devam ürünlerinin distribütörü olduk. Striort ortamoleküler bir sistem bütünü olup uygulama şekli olan vakum ile yüzde 90’lara varan sonuçlar elde ettiğimiz şahane bir uygulamadır” dedi.

Uzman estetisyen Neslim Güngen, uygulamanın max 3 seans yapıldığını anlatarak, danışanların evlerinde kullanmaları gereken belirli süreli ev bakım ürünleri mevcut ve bu ürünler ile dikkat edilmesi gereken püf noktaları hassasiyet ile uygulayan kimselerin sonuçlarının daha da göz kamaştırıcı olduğunu kaydetti.

Güngen, “Tüm bu bilgiler ışığında bizim bunu ülkemize getirme sebeplerimizden en büyük orana sahip olan şey tabiki kendi danışanlarımıza verdiğimiz hizmet yanı sıra tüm ülkemize dağılmasını sağlayacak her bölgeden herkesin yakınında ulaşabileceği bir striort bayii olmasıydı. Tüm meslektaşlarımız ve hatta şuan dermatolog ve estetik doktorlarının da striort’u tanıyıp güven ile uygulamasıydı. Tüm bu sebepleri bir bir sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz striort bayii olmak isteyen meslektaşlarımız bizimle iletişime geçiyorlar ve özel eğitim sınıflarımızda eğitimlerini tamamlayıp belgelerini alıyorlar. Asla eğitim almayan bir meslektaşımıza ürün grubunu satmıyoruz. Çünkü striort bilgi ve becerinin birleşimidir” şeklinde konuştu.