Vücutta kaşıntı ve kabarma nedenleri nelerdir?

Bu açıdan bu gibi durumların gözlenmesiyle birlikte tıbbi müdahale konusunda ihmalkar davranılmamalı, bir uzman doktorun görüşü alınarak uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır. Uzman doktor önce hastaya özel durumları gözlemleyerek söz konusu hasta özelinde vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur sorusuna yanıt arayacak ve yaptığı tetkikler neticesinde elde ettiği veriler doğrultusunda uygun bir tedavi programını planlayacaktır.

Cilt kaynaklı problemlerin çözümü için bir dermatoloğa ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte kaşıntı ve kabarmaların herhangi bir enfeksiyondan ötürü ortaya çıkmaması durumunda doktor bilgisi dahilinde evde uygulanması mümkün doğal tedavi yöntemlerinden de söz edilebilir. Ancak tedaviye geçmeden önce mutlak suretle bu semptomlarının kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bilinçsizce yapılan yanlış bir uygulama problemin çözümü daha zor bir hal almasına sebep olabilir. Bu açıdan önce doktor görüşüne başvurulması oldukça önemlidir.

KAŞINTI VE KABARMA NEDEN OLUR?

Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkması muhtemel kaşıntı ve kabartı sorununa aşağıdaki durumlar öncülük edebilir.

Sedef, uyuz ve egzama gibi cilt hastalıkları

Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi hastalığı

Tiroit bezinin gereğinden fazla ya da az çalışıyor olması

Bazı karaciğer hastalıkları

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Ciltte gelişen bir enfeksiyon

Tüketilen gıdaların alerjiye sebep olması

Tahtakurusu ısırığı

Cildin kuruması

Bazı böbrek hastalıkları

Gebelik

Çölyak hastalığı (Hastalar özellikle glüten içeren bir gıda tükettiklerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalırlar)

Huzursuz bacak sendromu

Kurdeşen

Cilt kanseri

KAŞINTI VE KABARMA SORUNUNDA HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bu sorunların çözümü için öncelikle hastanelerin cildiye servislerine başvurulur. Burada yapılan tetkikler sonucunda bu sorunların kaynağının saptanması halinde hasta kaynak hastalığın tedavisi için hastayı ilgili bölüme yönlendirebilir. Örneğin; aneminin söz konusu olması halinde hasta iç hastalıkları servisine yönlendirilecek, anemi sorununu burada demir takviyesi gibi yöntemlerle çözülmesiyle birlikte kaşıntı ve kabarma problemleri sona erecektir.