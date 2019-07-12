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Vücudunuz D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu 13 işaretle gösteriyor

Gün geçtikçe D vitamini eksikliğinin sağlığınızı ne kadar olumsuz etkilediği ortaya çıkıyor.Kalsiyum emilimini hızlandıran ve kemiklerinizin gelişmesini sağlayan D vitamini, özellikle dişleriniz ve iskeletiniz için çok önemli. Çoğu kişinin yeterince alamadığı vitaminlerden en önde geleni.D vitamini eksikliğinin tespiti dikkat isteyen bir iş. Eksikliği birçok hastalığa kapı açıyor.Bu nedenle belirtilerinden haberdar olmak çok önemli.İşte D vitamini eksikliğinde vücudunuzun size verdiği 13 işaret.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Vücudunuz D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu 13 işaretle gösteriyor

D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini eksikliği, neredeyse dünyanın her ülkesindeki insanları etkiliyor.

Eğer fazla dışarıya çıkmıyorsanız ve güneş ışığı almıyorsanız D vitamini eksikliği çekmeniz işten bile değil. Vücut bu vitamini kendiliğinden üretemiyor. Güneş ışığı almanız gerekiyor.

D vitamini yağ hücrelerinde aylarca depo edilebiliyor. Ancak soğuk bölgelerde yaşıyorsanız, D vitaminleri vücut tarafından hızlıca kullanılıyor. D vitamini vücutta ortalama üç ay boyunca saklanıyor ancak bu kişiden kişiye değişiyor.

1- Kas zayıflığı/yorgunluğu

D vitamini güçlü bir sinir sisteminin olmazsa olmazıdır. D vitamini eksikliği ağrıya, kas zayıflığına ve hatta kofnitif yetersizliğe neden oluyor.

Newcastle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, yeterince D vitamini alıyorsanız spor yaptıktan sonra daha az yorgun hissediyormuşsunuz.

2- Kemik ağrısı

Kemik ağrısı çeken 150 kişiye yapılan testlerde, %93’ünün D vitamini seviyesinin çok düşük olduğu görüldü.

D vitamini eksikliğinde kas lifleri tam olarak çalışmadığından kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrılar meydana gelir.

3- Solunum problemleri

D vitamini solunum yollarınızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayıp sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Özellikle de çocuk için çok önemlidir.

Çocuğunuzda astım varsa, daha fazla D vitamini almasını sağlamalısınız. Yapılan yeni bir araştırmada, D vitamini takviyesi alan çocukların astım krizi geçirme riskinin %50 daha düşük olduğu görüldü.

4- Sıcak basması

Alnınız durup dururken terliyor mu? Oda sıcaklığı normal olmasına rağmen anormal bir şekilde terliyor musunuz? Boston University Medical Center’da çalışan Michael Holick’e göre bunların hepsi D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş.

Yine eskiden doktorlar, yeni bebeği olan annelere alınlarını kontrol etmelerini söylerlermiş.

5- Depresyon

Yapılan birçokaraştırmada D vitamini eksikliğinin depresyona neden olduğu kanıtlandı. D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme riski erkeklerin iki katı oranındaymış.

Finlandiya’da yapılan bir araştırmada D vitamini seviyesi yüksek olanların depresyona girme riski %35 daha azmış.

Yine de depresyon ve D vitamini arasındaki bağa dair tartışmalar yok değil.

6- Doğurganlık

Avustralya’da 2008’de yapılan bir araştırmada D vitamininin doğurganlıkta hayati önemi olduğu görüldü.

Ek olarak yapay döllenme yoluyla gebe kalmak isteyen anne adaylarından, D vitamini seviyesi yüksek olanlar tedaviye daha iyi yanıt veriyormuş.

7- Kronik baş ağrısı

Sık sık başınız mı ağrıyor? D vitamini eksikliği kronik baş ağrılarına neden oluyor.

Finlandiya’da 1984 ile 1989 yılları arasında 42 ile 60 yaşları arasında 2.600 erkeğin katıldığı bir araştırma yapıldı. Erkeklerden %68’inde D vitamini eksikliği ve beraberinde kronik baş ağrısı olduğu tespit edildi.

8- Cilt problemleri

Yapılan birçok araştırmada D vitamininin vitiligo ve sedef hastalığıyla savaştığı görüldü.

Greenmedinfo’dan aktarılanlara göre 2013 yılında 16 vitiligo ve 9 sedef hastasına D vitamini takviyesi verilmiş. Takviyenin ardından hastalıklarının ve belirtilerinin hafiflediği görülmüş.

9- Saç dökülmesi

Saçlarınız mı dökülüyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir.

18 ile 45 yaşları arasında saçların dökülmesinden şikayetçi olan 80 kadının katıldığı bir çalışmada hepsinde D vitamini eksikliği tespit edildi.

10- Yorgunluk

Sık sık yoruluyor musunuz? Böyle hisseden birçok insan  D vitamini eksiklikleri  olduğunu bilmiyorlar.

Vücudunuz enerji üretebilmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini eksikliğinde günün büyük bir bölümünde yorgun hissedersiniz.

11- Yüksek tansiyon

D vitamini eksikliği direk olarak yüksek tansiyona neden oluyor. Güney Avustralya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir araştırmada kendilerini sürekli yorgun hisseden kişiler incelendi ve hepsinde de D vitamini eksikliği olduğu görüldü.

12- Kemiklerde zayıflık

30’lu yaşlara yaklaştığınızda vücudunuz kemik gelişimini durduruyor. D vitamini eksikliği bunun daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor.

Kemik erimesi ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerine de yıllardır araştırmalar yapılıyor. Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri alarak kemiklerinizin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlayabilir ve kemik erimesinin önüne geçebilirsiniz.

13- Ruh hali değişikliği

D vitamini, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salınımında direk olarak etkilidir.

Sık sık kızgın hissediyor musunuz? Küçük şeyler sizi hemen rahatsız mı ediyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. Sheffield Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada D vitamininin anksiyete, uykusuzluk ve depresyona iyi geldiği görüldü.

D vitamini açısından zengin yiyecekler

Vücudunuzdaki D vitamini oranını arttırmak mı istiyorsunuz? İşte D vitamini açısından zengin olan yiyecekler:

  • Süt
  • Peynir
  • Yumurta sarısı
  • Karaciğer
  • Mantar
  • Balık (Somon, levrek, turna, sardalya)
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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:46
  1. D vitamini eksikliği nedir?
  2. Kas zayıflığı/yorgunluğu
  3. Kemik ağrısı
  4. Solunum problemleri
  5. Sıcak basması
  6. depresyon
  7. Doğurganlık
  8. Kronik baş ağrısı
  9. Cilt problemleri
  10. Saç dökülmesi
  11. Yorgunluk
  12. yüksek tansiyon
  13. Kemiklerde zayıflık
  14. Ruh hali değişikliği
  15. D vitamini açısından zengin yiyecekler

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