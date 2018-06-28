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Vücudunuzda oluşan sebepsiz morluklara dikkat!

Vücudumuzda bazen sebepsizce oluşan morluklar trombosit yani renksiz kan hücrelerinden kaynaklanmaktadır.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:28
Vücudunuzda oluşan sebepsiz morluklara dikkat!

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan renksiz kan hücrelerine trombosit denir. Yaralanmalar sonucunda damarlardaki kanı pıhtılaştırarak kan kaybını önler.

Trombosit düşüklüğü genellikle lösemi ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülür. Aynı zamanda bazı ilaçların yan etkileri de trombosit hücrelerini azaltır.

TROMBOSİT HÜCRELERİN DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

- Kollarda ve bacaklarda morarmalar,

- Hafif bir darbe ile o bölgenin kızarması,

- Yaralanma sonrası aşırı kanama,

- Diş eti veya burun kanamalarının uzun süre durmaması,

- Dalak büyümesi ve dalağın kanı temizlememesinden kaynaklı şiddetli karın ağrılarının ortaya çıkması,

- İdrarda ve dışkıda kanama gibi belirtilerle kendini gösterir.

TROMBOSİT ÜRETİMİN AZALMASI NEDEN OLUR?

- Doğum sırasında yaşanan aşırı kanama sonrası trombosit oranı azalır.

- Kanın ciddi derecede mikrop kapması trombosit değerlerini olumsuz etkiler.

- Bazı hastalıkların yarattığı etkiler sonucu bağışıklık sistemi kalkan oluştururken trombositlerin azalmasına sebebiyet verebilir. Fakat bu durumun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir.

- Genetik bozukluk sonucu ortaya çıkan hemofili hastalığı trombsitlerin tahribe uğramasına sebebiyet verir.

TROMBOSİTLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Trombosit sayısı düştükçe iç kanma riski artar. Kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, inme ve felç gibi hastalıkların yaşanma riski yükselir. Bazı insanlarda da nadiren de olsa beyin kanamasına hatta ölüme bile neden olabilir.

TROMBOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Trombosit düşüklüğü kan testi sonucunda ortaya çıkar. Trombosit değerleri vücut sağlığını etkilemeyecek derecedeyse uzmanlar sadece doğal tedavi yöntemleri öneriyor. Örneğin; domates, portakal, kırmızı meyveler gibi besinler tüketilmesi tevsiye edilir.

Ancak trombositler sağlığı olumsuz etkileyecek kadar düşük orandaysa,uzmanlar hastanın bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ilaç tedavisi uygular.
Bazı hastalar ilaç tedavisine yanıt vermediklerinde cerrahi operasyonla dalak vücuttan alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:28
  1. sağlık
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