Vücudunda dövme olanın boy abdesti caiz midir?

Son yıllarda Türkiye’de de dövme yaptıranların çoğaldığına şahit oluyoruz. Dövme deri altına boya zerketmektir. Bir de deri üstünü boyamak ve bazı figürler yapma vardır ki o konumuzun dışındadır.

Deri altına boya zerkederek yapılan ve adı dövme olan bu işlem konusunda şöyle bir tartışma açılmıştır: Böylelerinin gusül yani boy abdestleri caiz midir? Bir kısım ilahiyatçı mahzuru olmadığını, boy abdesti suyunun deriyle temas ettiğini söylemektedir.

Onlara göre boyalı olan kısım da deri gibidir.

Bir kısım ilahiyatcı din alimine göre de asla böyle olanların boy abdesti caiz değildir. Çünkü boya deri ile suyun temasını kesmektedir.

Bu fetvaları güçlendirmek için şu örneği verirler: Vücudunda dövme olan biri dövmeyi kazıtsa kazıtamamaktadır. Boyayı akıtsa akıtamamaktadır. Öyleyse dövmeli kimse yıkansa bile cünuptur.

Ben de bu kanaatteyim.

Öyle ise dövmeli kız veya erkek çalıştıranlar çok dikkat etmelidirler.

1- Dövme haramdır.

2- Dövme yapan da yaptıran da Peygamberimizin hadisinde belirttiği şekliyle Allah tarafından kınanmışlardır.

3- Cünup birinin tezgaha, kasanın başına geçirilmesi o işletme için hayır mı getirir şer mi getirir?

4- Dövmeli birinin çalıştığı veya sahibi olduğu yerden alış veriş yapmak ne kadar caizdir?

Bunu takdirinize bırakıyorum.

Bazı hakikatler vardır ki; zaman geçse de değişmez. Güneş yine güneş ateş yine ateştir.

Boy abdesti için bedenin tamamını ıslatmak gerekir, kurban için kurban bayramı günü kurbanlık hayvanı boğazlamak gerekir.

Dünya köy oldu, uzaya gittik, internet çağı, siber dünya...v.s. Bunlar kurbanlık hayvanın dişleri dökülmüşse onu kurban etmeye yetmez.

Dövme de öyledir. Bedenin tamamı ıslanmamış ise veya tırnakta oje dudakta ruj var ise, saç ıslanmasın diye koruma altına alınmışsa o kişi cünuptur. Vesselam.