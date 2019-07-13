Vücuduna saçma isabet eden yaralı kuş tedavi altına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de vücuduna saçma isabet eden ve kanadı kırılmış halde bulunan yırtıcı kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince tedavi ettirilerek bakıma alındı.

Düzce’den avcılar tarafından ateş edilmesi sonucunda yaralanan yırtıcı kuşa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sahip çıktı. Ekipler tarafından teslim alınan Yırtıcı Kuş veteriner hekim tarafından röntgeni çekilerek vücuduna iki adet saçma isabet ettiği ve kanadında kırık olduğu tespit edildi. Pansumanı yapılan kuşa enfeksiyona karşı ilaç tedavisi uygulanırken kanadı kaynayıncaya kadar Doğa Koruma ve Milli Parklarda bakım altında tutulacak ve tedavisi ardından tekrar doğaya salınacak.