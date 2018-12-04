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Vücuduna kilolarca eroin sarılmış halde yakalandı

Malatya'da, yol kontrolünde durdurulan araçta vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Aralık 2018 Salı 19:34
Vücuduna kilolarca eroin sarılmış halde yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yolda uygulama yapıldı.

Durdurulan bir araçta kadından şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada kadının vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:34
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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