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Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini emretti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:21
Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini emretti

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kosova'nın ROSU özel kuvvetler birliği üyeleri, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmiş ve Gazivoda gölünün yakınındaki bir ekoloji ve spor merkezine girmişti.

Gazivoda hidroelektrik santrali, Belgrad yönetiminin kontrolü altında bulunuyor. Vucic, hükümetin gölün altyapısına ve tesislerine yaklaşık 2 milyar euro yatırım yaptığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:21
  1. Sırbistan

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