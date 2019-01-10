0553 313 94 23

VSY Biotechnology'ye yeni insan kaynakları müdürü

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine Muazzez Saruhan Yalça getirildi

10 Ocak 2019 Perşembe 10:50
VSY Biotechnology'ye yeni insan kaynakları müdürü

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine Muazzez Saruhan Yalça getirildi.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, şirketin yeni İnsan Kaynakları Müdürü, 15 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerdeki firmaların insan kaynakları yönetimlerinde görev alan Muazzez Saruhan Yalça oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Saruhan, Beykent Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Son 2 yıldır Promat Basım Yayın San. AŞ'de görev alan Saruhan, daha önceki 10 yıl boyunca Medtronic Türkiye'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev almıştı.

Açıklamada görüşleri yer alan Yalça, VSY Biotechnology ailesine katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yalça, "VSY Biotechnology'nin çalışan memnuniyetine dayalı bir insan kaynakları politikası mevcut. Yurt içinde ve dışında çok hızlı gelişen inovatif bir firma ve insan kaynakları süreçlerine de insan ve teknoloji odaklı yaklaşıyor. Yetkinlik sahibi, aynı zamanda yetenek, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren VSY Biotechnology ailesi ile insan kaynakları süreçlerini yönetiyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:50
  1. VSY Biotechnology

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”
    1. “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri..
    2. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni..
    3. Adalar hakkında merak edilenler
    4. Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler..
    5. FETÖ'den aranan ünlü et lokantası..
    6. Suriye'de muhalifler arasında ateşkes!
    7. Avustralya Açık'ta eşleşmeler belli oldu
    8. TEM'de korkunç kaza! Deterjan yüklü..
    9. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    10. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    11. Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor
    12. Avrupa borsaları
    13. Doğalgaz tüketiminde tüm zamanların..
    14. Dizi oyuncusu, dolandırıcılık çetesi..
    15. AVM’lerin ciro endeksi kasımda yüzde..
    16. Dünya Etnospor Konfederasyonundan..
    17. Gaziantep Basketbol'da başkanlığa..
    18. "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli"..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi