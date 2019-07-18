0553 313 94 23

VSY Biotechnology'nin buluşu Avrupa'da tescillendi

VSY Biotechnology'nin "Göz İçi Lensin Depolanması ve Enjeksiyonu İçin Yardımcı Sistem" buluşunu içeren "Rotaryjet Preloaded Enjektörü", Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillendi- Rotaryjet, göz hekimlerinin katarakt ameliyatlarını hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasına yönelik özellikler taşıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:45
VSY Biotechnology'nin buluşu Avrupa'da tescillendi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology'nin katarakt ameliyatları sırasında göz içi lensin göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde enjekte edilerek implantasyonunu sağlayan "Göz İçi Lensin Depolanması ve Enjeksiyonu İçin Yardımcı Sistem" adlı buluşunu içeren "Rotaryjet Preloaded Enjektörü", Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından tescillendi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, patentli "Rotaryjet Preloaded Enjektörü", göz hekimlerinin katarakt ameliyatlarını hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasına yönelik özellikler taşıyor. Ayrıca, viscoelastik olmadan yalnızca Balanced Salt Solution (BSS) ile kullanılabilen enjektör, maliyetten de avantaj sağlıyor.

Rotaryjet, özel tasarımlı lens katlama sistemi ile kullanım kolaylığı sunuyor. Enjektöre lens yerleştirme işlemi yapılmadan, hızlı ve kolay bir şekilde katarakt ameliyatları gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede katarakt ameliyatlarında, ameliyat öncesi lensi hazırlama aşamasında meydana gelen insan kaynaklı hata oranının düşürülmesi ve katarakt operasyonunun kolaylaştırılarak operasyon süresinin azaltılması amaçlanıyor. Enjektör sayesinde operasyon ön hazırlık sürecinde oluşabilecek kontaminasyon riski de minimize edilerek hasta güvenliğinin artırılması öngörülüyor.

"Rotaryjet Preloaded Enjektörü", 2017 yılında Lüksemburg'da, 2018 yılında ise Türkiye'de patent almaya hak kazanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:45
  1. Rotaryjet
  2. VSY Biotechnology

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    1. Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    2. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    3. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    4. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    5. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    6. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    7. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    8. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    9. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    10. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    11. Asya borsaları
    12. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    13. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    14. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    15. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    16. Duyan şaşıp kalıyor! Burada evler 6..
    17. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    18. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    19. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    20. Siirt'te teröristlere ait silah ve..
    21. Seyir halindeki otomobilin motor..
    22. Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne..
    23. ABD Suudi Arabistan’a yüzlerce asker..
    24. Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve..
    25. Basketbolculara moral yemeği
    26. Pentagon’un skandal F-35 kararı..
    27. Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya..
    28. Galatasaray'ın yeni transferi..
    29. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    30. Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’