VSY Biotechnology'den üniversite öğrencilerine burs

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sanayi Doktora Programı kapsamında doktora öğrencilerine burs vererek, mezuniyetleri sonrasında da öğrencilerin istihdamlarına destek olacak.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik bir proje olan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na VSY Biotechnology de katıldı.

Firma, program kapsamında üniversitelerin doktora öğrencilerine burs verecek, ayrıca mezuniyetleri sonrasında da öğrencilere istihdam sağlayacak.

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'na katılan VSY Biotechnology’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından proje belgesi takdim edildi.

Varlıbaş, üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğinde gerçekleşen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sektörün paydaşları bir araya gelerek güçlü bir gelecek için projelere imza atıyorlar. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı bu projelere güzel bir örnek teşkil ediyor. Sabancı Üniversitesi'yle yaptığımız iş birliğiyle de başarılı doktora tezlerine imza atılacağını, yenilikçi fikirlerin üretileceğine inancım tamdır. Türkiye’de doktora düzeyinde çalışmalarla inovatif yaklaşımlar oluşturulmalı ve sanayinin yenilikçi bakış açısının geliştirilmesine katkı sağlanmalıdır.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında üniversite ve sanayinin bir arada çok değerli tezler oluşturacağını düşünüyorum. Bu proje kapsamında VSY Biotechnology olarak üniversite öğrencilerine 3 yıl boyunca burs vereceğiz. Öğrenciler okul dönemindeyken firmamızın Ar-Ge projelerine de katılıyor olacaklar. Mezun olduktan sonra da birlikte çalışmayı arzu ediyoruz."