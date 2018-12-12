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VSY Biotechnology'den katılımcı yönetim anlayışı

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin:- "Demokratik yönetim uygulamaları ile hareket ediyor ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:21
VSY Biotechnology'den katılımcı yönetim anlayışı

İSTANBUL (AA) - . VSY Biotechnology, demokratik, katılımcı yönetim ve yönetişim anlayışını benimseyen şirketlerden biri olarak güncel uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, katı hiyerarşik yönetim kuralları yerine iş dünyasında “demokratik yönetim anlayışı” önem kazandı. Özellikle hızlı gelişim ve değişimin yaşandığı teknolojiye bağlı şirketlerde demokratik yönetim uygulamaları hakim.

Tüm çalışanların fikirlerinin önemsendiği, önerilerine kulak verildiği ve onlara sorumluluk atfedilen “Katılımlı Yönetim” uygulamaları ile “Yönetişim Modelleri” şirketlerin gündemini oluşturuyor. Çalışanların gözüyle şirkete bakılması, ortak akılla hareket edilmesi ve kararların alınmasına özen gösteriliyor. VSY Biotechnology de demokratik, katılımcı yönetim ve yönetişim anlayışını benimseyen şirketlerden biri olarak güncel uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

VSY Biotechnology, şirket içindeki yaratıcı fikirleri saptamak, ödüllendirmek üzere yayınladığı yönerge ile belirlenen "fikri haklar" paylaşım ilkeleri kapsamında çalışanları ödüllendiriyor. Çalışanlar yeni fikir ya da projelerini paylaşabiliyorlar. VSY Biotechnology oluşturduğu Tasarruf Komitesi dâhilinde de çalışanların tasarruf önerilerini dikkate alıyor. Çalışanlardan gelen tüm öneriler tek tek değerlendiriliyor.

VSY Biotechnology, geçen günlerde yeni toplantı salonlarının isimlerini şirket içi online yapılan bir anketle belirledi. Işık dalga boyu isimleri, oftalmolojiye dair terimler gibi seçeneklerin olduğu anketin sonucunda toplantı odası isimlerinin; firmanın ofislerinin yer aldığı ülkeler olmasına kararlaştırıldı. Toplantı odaları Amsterdam, Mumbai, Barcelona, İstanbul ve Pfullingen şeklinde isimlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, “VSY Biotechnology Ailesi’nin her bir ferdinin düşüncesi çok değerli. Demokratik yönetim uygulamaları ile hareket ediyor ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Değerlerine sahip çıkan, yeniliğe ayak uydurabilen; teknolojiyle iç içe, açık fikirli, sonuç odaklı çalışanlarımızla, sürdürülebilir başarıyı yakaladık ve hep birlikte şirketimizi geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde iş dünyasındaki eğilimlere de değinen Göktekin, "Y kuşağının iş hayatına katılmasıyla birlikte, çalışan profilinde yaşanan değişimler iş dünyasında da değişimleri zorunlu kılıyor, şirketlerin yönetim ve alışkanlıklarında değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor, bu doğrultuda dünyada da daha demokratik yöntemlerin uygulanmaya başladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:21
  1. VSY Biotechnology

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