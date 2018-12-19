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VSY Biotechnology, TTGV 2018 Ödülleri'nde finalde

VSY Biotechnology Tasarım ve Geliştirme Kıdemli Uzmanı Serkan Atmaca:- "Vizyonel görüşümüz doğrultusunda geliştirdiğimiz projelerimiz ile böyle bir yarışmada finale kalmamız VSY Biotechnology Ailesi’nin gurur kaynağı olmuştur"

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
VSY Biotechnology, TTGV 2018 Ödülleri'nde finalde

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Tasarım ve Geliştirme Kıdemli Uzmanı Serkan Atmaca, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 2018 Ödülleri kapsamında başarı öyküleriyle finale kaldı.

VSY Biotechnology tarafından yapılan açıklamaya göre, Serkan Atmaca, TTGV 2018 Ödülleri'nin Ar-Ge süreçlerinde gerçekleştirilen başarılar ve inovasyon kültürünün oluşumuna sağlanan katkıları temel alan Refik Üreyen Ödülleri kategorisinde, başarı öyküleriyle finalde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atmaca, VSY Biotechnology'nin kuruluşundan bu yana yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

VSY Biotechnology vizyonu olarak, projelerde en önem verdikleri unsurun insan sağlığına katkı sağlamak olduğunu aktaran Atmaca, "Bu vizyonel görüşümüz doğrultusunda geliştirdiğimiz projelerimiz ile böyle bir yarışmada finale kalmamız VSY Biotechnology Ailesi’nin gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atmaca, yarışmada finale kalmalarını sağlayan buluşun, hem ulusal hem de uluslararası patenti tescillenen Preloaded Enjektör olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Enjektörün içeriğinde göz içi lensler hazır olarak bulunuyor. Özel tasarımlı lens katlama sistemi sayesinde katarakt ameliyatlarında göz içi lens; göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde implante edilebiliyor. Enjektör; göz hekimlerinin tercihine göre farklı dioptri seçenekleriyle sunuluyor. Yeni patentle ameliyat öncesi göz içi lensi hazırlama aşamasında meydana gelen insan kaynaklı hata oranının düşürülmesi ve operasyonun kolaylaştırılarak operasyon süresinin azaltılması amaçlanıyor. Enjektör sayesinde hasta güvenliği de artırılıyor. VSY Biotechnology olarak aldığımız patentler, ödül programlarında aldığımız dereceler, ödüller motivasyonumuzu daha da artırmakta ve devam eden ve yeni başlayacak projelerimiz için enerji kaynağı olmaktadır. İnsanların sağlığına katkı sağlayan ürünler geliştirmeye, yeni patentleri bünyemize katmaya devam edeceğiz."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
  1. TTGV 2018
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