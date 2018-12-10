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Voyager 2 yıldızlararası bölgeye ulaştı

NASA, Voyager 2 adlı uzay aracının yıldızlararası bölgeye ulaştığını açıkladı- Voyager 2, Voyager 1'den sonra bu bölgeye ulaşan 2'nci insan yapımı araç oldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:43
Voyager 2 yıldızlararası bölgeye ulaştı

NEW YORK (AA) - ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Voyager 2 adlı uzay aracı, yaklaşık 41 yıllık uzay serüveninin ardından yıldızlararası bölgeye ulaştı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 1977'de uzaya gönderilen ve şu anda dünyanın yaklaşık 11 milyar mil (17 milyar kilometre) uzağında olan Voyager 2 misyonunun Güneş Sistemi'ne veda ederek yıldızlararası bölgeye ulaştığı duyuruldu.

Güneş Sistemi'nden 5 Kasım'da çıktığı belirlenen Voyager 2'nin, yıldızlararası bölgeye ulaşan insan yapımı 2'nci araç olduğu belirtildi.

Voyager 2'den birkaç hafta sonra uzaya fırlatılan Voyager 1 ise 2012'de bu bölgeye ulaşmıştı.

- Asıl amaçları Jüpiter ve Satürn'den fotoğraf çekmekti

Voyager 1 ve Voyager 2'nin asıl amacı, Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde dolaşıp fotoğraf göndermekti.

Uzay araçları, bilim adamlarının Jüpiter'in uydusu İo üzerindeki yanardağları, Jüpiter'in ayı Europa'nın buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn'ün ayı Titan'daki metan yağmurunu keşfetmesine yardımcı oldu.

Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün'e doğru ilerlerken, Voyager 1 ise Satürn'ün yerçekiminin etkisiyle Güneş Sistemi'nin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı.

Dünyadan milyarlarca kilometre uzakta olan Voyager 1'in gönderdiği veriler, Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor. Nükleer güçle çalışan Voyager 1 ve Voyager 2'nin üzerindeki kameralar ise uzun süre önce kapatıldı.

Toplam 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarının üzerinde, manyetik alanlar ve kozmik ışınları incelemek için 5 farklı araç bulunuyor.

Voyager 1 ve Voyager 2 aynı zamanda 116 fotoğraf, aralarında Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarımız, nasılsınız? Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin'' mesajı taşıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:43
  1. NASA
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