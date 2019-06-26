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Vosvosçular Yalova’da buluştu

İzmit Volkswagen Kulübü Derneği’nin “Körfezde Buluşalım” etkinliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım yapan vosvosçular Yalova Kaytazdere Saralkent bölgesinde kamp kurarak bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Vosvosçular Yalova’da buluştu

İzmit Volkswagen Kulübü Derneği’nin “Körfezde Buluşalım” etkinliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım yapan vosvosçular Yalova Kaytazdere Saralkent bölgesinde kamp kurarak bir araya geldi.


Kamp alanına gelen vosvosçuların kayıt alınması ve ikramların ardından çadır kurma işlemleri gerçekleşti. Çadırlarını kuran vosvosçular bir araya toplanarak tanışma ve sohbet ortamlarıyla samimi görüntüler ortaya koydu. Türkiyenin bir çok şehrinden bir araya gelen vosvosçular ile bir arada farklı farklı anılar dinlendi, turnuvalar düzenlendi.


Kampa Ulusal Kamp ve Karavan Fedarasyonu Başkanı Kürşat Sancaktar da katıldı. Sanatçı Ali Baran ve 80,90’lar müzikleriyle mest eden Retrobüs ekibi de sahne aldı. Programa katılan doktorlar emekli albaylar genciyle yaşlısıyla herkesin gözdesi olan körfez buluşmasında bir aradaydı. Yapılan açıklamada, “Programın düzenlenmesinde emeği geçen kaytazdere belde başkanı Ali Kangal’a eşi Nuray Karabulut Kangal hanımefendiye, Fen İşleri ve Belediye çalışanlarına, Acarlar Turizm, İzmit Hal Başkanı Hüseyin Balkaya Emin Makine’den Metin Küçükemirler ve çekimlerimizi yapıp ev sahibi olarak bizlerin yanından eksik olmayan Fatih Yıldız’a çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu programın olması için ne kadar emeklerimiz varsa onlarında o kadar destekleri var” denildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
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