0553 313 94 23

‘Vosvos’ severlerden lösemili çocuklar için göl turu

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Bolu’da 2 gün kamp yapan Vosvos sahipleri, süsledikleri araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdular.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
‘Vosvos’ severlerden lösemili çocuklar için göl turu

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Bolu’da 2 gün kamp yapan Vosvos sahipleri, süsledikleri araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdular. Vosvoscular, kampın son gününde lösemili çocukları göl turunda gezdirdiler.


Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Vosvos Sevenler Derneği tarafından Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 70 Vosvos sahibinin katıldığı 2 günlük kamp etkinliği düzenlendi. Çeşitli süslemelerle kaplanmış olan farklı renk ve modellerdeki Vosvoslarla Bolu Kansersiz Yaşam Merkezi Alanı’na gelen sürücüler, çadırlarını kurarak kamp yaptılar. Farklı etkinliklerin ve canlı müziklerin yapıldığı etkinliğin son gününde Vosvos sahipleri tedavi gören 10 lösemili çocuğa jest yaparak göl çevresinde tur yaptırdı.


Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, “Etkinliğimiz Bolvos adına Lösemili Melekler katkısıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Hem Vosvos kampı, aynı zamanda lösemili çocuklarımıza jest yapmak için gezdiriyoruz. Bunu ilk kez yaptık. Her sene gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun ise, “Bolvos’un Türkiye’den bütün Vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuza, lösemi ve diğer tedavi gören çocuğumuza Gölköy’ün etrafında gezi düzenledik. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Etkinlik, Vosvoscuların lösemili çocuklara yaptırdığı göl turunun ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADEM’li kadınlar Karadeniz turunda
    1. ADEM’li kadınlar Karadeniz turunda
    2. Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl..
    3. (Özel) Çaldıkları tüpleri polisi..
    4. Bomba iddia! Fenerbahçe, Deniz Türüç..
    5. Uluslararası düzeyde anlaşma sayısı..
    6. Yenimahalle zabıtasından işgaliye..
    7. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman..
    8. John Bailey "12 Punto TRT Senaryo..
    9. Personel servisleri denetlendi
    10. Hacı adayları kutsal topraklara..
    11. Kaybolan çocuk jandarma tarafından..
    12. Otogar ile Malatya Caddesi arası..
    13. Düz yolda ilerleyen araç Dicle..
    14. Aliağa’da otluk alanda yangın
    15. Hong Kong'daki protestolar
    16. Vali Pekmez’den baş sağlığı ziyareti
    17. Lastiği patlayan otomobil takla attı:..
    18. Avrupa’nın ortasında büyük kriz! AB..
    19. KKTC’ye vatani görev için gelen genç..
    20. Diyar Garip Muhammed kimdir? Diyar..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı