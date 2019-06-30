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Vosvos Festivali başlıyor

Ordu 15.

30 Haziran 2019 Pazar 14:02
Vosvos Festivali başlıyor

Ordu 15. Vosvos Festivali 1 Temmuz’da başlıyor.


Volkswagen’in bütün dünyada sempati toplayan efsanevi Bettle modeline gönül verenlerin Ordu yaylalarında bir hafta boyunca tur atacağı Vosvos Festivali, yarın başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’e yakın Vosvos tutkununun katılacağı festival bir hafta sürecek. 1 Temmuz Pazartesi günü Ünye Çınarsuyu Kamp alanında toplanmaya başlayacak olan vosvos tutkunları, bu alana çadırlarını kuracak. 2 Temmuz günü Çınarsuyu Kamp alanında vosvos tutkunları arasında voleybol, futbol ve tavla turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca dinlenme, deniz ve plaj aktivitesi gerçekleştirilecek. Akşam ise vosvos film gösterimi yapılacak.3 Temmuz Çarşamba günü kamp alanında halat çekme, yumurta taşıma, yoğurt yeme, çuval yarışı, mendil kapma gibi çocukluk dönemlerinde kalan oyunlar bir hatıra olarak oynanacak. Ayrıca ertesi gün çıkılacak yayla etkinliği için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.


4 Temmuz Perşembe günü Çınarsuyu Kamp alanından yola çıkacak olan vosvoslar ilk önce 3 bin 500 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde ’Argonot Efsanesi’nin’ yaşandığı Yason Burnu’nda toplanacaklar. Buradan konvoy halinde yola çıkacak olan vosvoslar Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanacak. Öğle yemeğinin ardından yaylalara doğru yola çıkacak olan vosvos tutkunları akşam Çelikkıran obasında çadır kuracak.


5 Temmuz Cuma günü Çelikkıran obasında sabah kahvaltısının ardından Susuz obasına trekking etkinliği gerçekleştirilecek ve foto safari düzenlenecek. Akşam ise film etkinliği gerçekleştirilecek.6 Temmuz Cumartesi günü Köşe obasını ziyaretin ardından vosvoslar Mesudiye’nin Yeşilce bölgesinde toplanacak. Vosvos tutkunları Yeşilce’de gün boyu kamp yaptıktan sonra Çelikkıran obası kamp alanına geri dönüş yapacak.


7 Temmuz Pazar günü ise veda öncesi toplu kahvaltı yapılacak. Dönüşe geçmek isteyenler memleketlerine uğurlanırken, kalmak isteyenler için Gerce şelalesine gezi düzenlenecek.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vosvos festivalinin Ordu’nun yaylalarının tanıtımı açısından büyük katkı sağlayacağını belirterek tüm vosvos tutkunlarını Ordu’ya davet etti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:02
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